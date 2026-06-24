Що відомо про нові 10 доларів

Оновлена банкнота номіналом 100 доларів вийшло понад десятиліття тому – у 2013 році, про що повідомили у The U.S. Currency Education Program.

Читайте також Одна з валют різко впала в ціні – НБУ встановив офіційний курс на 24 червня

Зокрема, банкнота номіналом 100 доларів має синю 3D-захисну стрічку. На ній зображені дзвони та цифри "100".

При нахилі вперед-назад зображення рухаються вліво-вправо, а при нахилі в боки – вгору-вниз.

Крім того, стрічка вплетена в папір, а не надрукована на ньому.

А ще на оновленій банкноті у 100 доларів дзвін у чорнильниці також змінює колір – із мідного на зелений.

Фото Pexels. Купюра номіналом 100 доларів 2013 року.

Водяний знак на банкноті видно з обох боків. На купюрах 10 доларів та вище він відповідає портрету на банкноті. На купюрі у 100 доларів зображений американський політик Бенджамін Франклін.

Таким чином, банкноти сучасного зразка складніше підробити злочинцям, ніж "старі" гроші. Однак 100 доларів, що випущені до 2013 року залишаються чинними. Зокрема, українці можуть використовувати валюту, що випущена після 1914 року.

Що ще відомо про валюту

Українці можуть обміняти у банку й долари 2006 року. Такі купюри не вважаються застарілими.

Водночас зображення Дональда Трампа не можуть надрукувати на доларах. У США діє заборона розміщувати на банкнотах та монетах живих людей.