Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 23 червня торгувався по 44,90 гривні, тобто ціна американської валюти фактично не змінилася проти 22 червня. Офіційний курс євро становив 51,41 гривні, отже його ціна зменшилася на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 24 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,88 гривні (-2 копійки);

євро – 51,10 гривні (-31 копійка).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 23 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 45,15 гривні , а продаж – по 44,65 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 45,03 гривні , а продаж – по 45 гривень ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,53 гривні, а продаж – по 45,06 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 23 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,78 гривні , а продаж – по 51,14 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,60 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,28 гривні, а продаж – по 51,89 гривні. Попри динамічну ситуацію на валютному ринку, про початок масштабної девальвації гривні наразі не йдеться. Як пояснюють банкіри, наприкінці червня курс продовжує бути чутливим до поточних економічних та зовнішніх чинників, однак основним сценарієм залишаються помірні коливання в ширшому діапазоні.

Підстави для обережного оптимізму дають очікування траншів міжнародної фінансової допомоги, достатній рівень резервів Нацбанку та відсутність ознак надмірного попиту на готівку.