Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 23 червня торгувався по 44,90 гривні, тобто ціна американської валюти фактично не змінилася проти 22 червня. Офіційний курс євро становив 51,41 гривні, отже його ціна зменшилася на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.
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А от 24 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,88 гривні (-2 копійки);
- євро – 51,10 гривні (-31 копійка).
До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 23 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 45,15 гривні, а продаж – по 44,65 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 45,03 гривні, а продаж – по 45 гривень;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,53 гривні, а продаж – по 45,06 гривні.
Підстави для обережного оптимізму дають очікування траншів міжнародної фінансової допомоги, достатній рівень резервів Нацбанку та відсутність ознак надмірного попиту на готівку.