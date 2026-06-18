Як обміняти старі долари?
Першочерговим є стан банкнот. Тобто, саме це визначає формат обміну, повідомляє НБУ.
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Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,
– вказує Нацбанк.
Якщо купюри значно зношені, наприклад, вони вицвіли, класичний обмін не відбувається. Проте долари все ж здати можна. Для цього існує процедура інкасо. Вона проводиться так:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- ви здаєте гроші в банк;
- банк передає гроші іноземному банку-кореспонденту;
- банк-кореспондент вже проводить обмін.
Через складність цього процесу, він доволі тривалий в часі. До того ж при ньому стягується комісія.
Важливо! Розмір комісії встановлює установа. Інформація про тарифи має знаходитись у вільному доступі для клієнта.
В обмінниках також можна здавати гроші на інкасо. Йдеться про установи, що мають відповідні договори з українськими банками.
Якщо ж купюри з невеликими пошкодженнями, вони обмінюються за стандартним курсом. Адже у 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена валюта".
Що робити, якщо банк відмовляється від обміну?
Якщо виникли проблеми з обміном, ви маєте право звернутися зі скаргою в НБУ. Регулятор буде застосовувати штрафні санкції, у разі підтвердження порушення. Зокрема, можливі штрафи у розмірі сотень тисяч гривень.
Для банків стягнення складає – 400 тисяч гривень. А от для небанківських фінустанов – 5% від власного капіталу.