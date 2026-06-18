Як обміняти старі долари?

Першочерговим є стан банкнот. Тобто, саме це визначає формат обміну, повідомляє НБУ.

Читайте також Офіційний курс валюти змінили – чи зросте ціна євро та долара 18 червня

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– вказує Нацбанк.

Якщо купюри значно зношені, наприклад, вони вицвіли, класичний обмін не відбувається. Проте долари все ж здати можна. Для цього існує процедура інкасо. Вона проводиться так:

ви здаєте гроші в банк;

банк передає гроші іноземному банку-кореспонденту;

банк-кореспондент вже проводить обмін.

Через складність цього процесу, він доволі тривалий в часі. До того ж при ньому стягується комісія.

Важливо! Розмір комісії встановлює установа. Інформація про тарифи має знаходитись у вільному доступі для клієнта.

В обмінниках також можна здавати гроші на інкасо. Йдеться про установи, що мають відповідні договори з українськими банками.

Якщо ж купюри з невеликими пошкодженнями, вони обмінюються за стандартним курсом. Адже у 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена валюта".

Що робити, якщо банк відмовляється від обміну?

Якщо виникли проблеми з обміном, ви маєте право звернутися зі скаргою в НБУ. Регулятор буде застосовувати штрафні санкції, у разі підтвердження порушення. Зокрема, можливі штрафи у розмірі сотень тисяч гривень.

Для банків стягнення складає – 400 тисяч гривень. А от для небанківських фінустанов – 5% від власного капіталу.