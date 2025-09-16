Вище ще не було: яка ціна на банківське золото та срібло в Україні зараз
- Станом на 15 вересня ціна банківського золота складає 4 793,06 гривні за грам, а банківське срібло коштує 55,54 гривні за грам.
- Вартість золота за рік зросла на 40%.
Після вихідних вартість золота знову зросла. Загалом за рік подорожчання цього дорогоцінного металу уже сягнуло 40%. Ціна срібла також не стоїть на місці.
Яка ціна банківського золота 15 вересня?
Закупівельна вартість грама банківського золота встановлюється регулятором, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Отримав більш як 100 мільйонів: Віткофф здійснив неочікуваний продаж
Станом на 15 вересня ціни такі:
- банківське золото – 4 793,06 гривні за грам;
- а цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 778,68 гривні за грам;
- водночас метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 745,13 гривні за грам.
Скільки коштує банківське срібло зараз?
- Вартість найчистішого – банківського срібла сьогодні складає – 55,54 гривні за грам.
- Разом з цим вартість цього металу, який не відповідає вимогам щодо якості, менша. Сьогодні ціна такого срібла за грам – 52,76 гривні.
Що таке банківський метал?
Банківським називають високоочищений дорогоцінний метал, який можна придбати у фінустанов. Реалізується він у стандартизованій формі. Зазвичай це монети чи злитки.
Що відбувається з вартістю золота зараз?
Вартість банківського золота 1 вересня склала – 4 485,28 гривні за грам. А 2 числа вона сягнула 4 569,61 гривні за грам.
Уже через тиждень – 8 вересня цей дорогоцінний метал поставив новий рекорд. Тоді ціна за грам сягнула – 4 658,50 гривень.
Стрімка вартість золота пояснюється сукупністю причин. Зокрема, 9 вересня 1 унція золота почала коштувати 3 659 доларів одразу після новин відносно ФРС.
Нагадаємо! Трамп "посягнув" на незалежність ФРС. Американський президент намагався звільнити членкиню ради керівництва цієї організації – Лізу Кук. Суд заборонив Трампу це робити.