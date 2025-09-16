После выходных стоимость золота снова выросла. Всего за год подорожание этого драгоценного металла уже достигло 40%. Цена серебра также не стоит на месте.

Какова цена банковского золота 15 сентября? Закупочная стоимость грамма банковского золота устанавливается регулятором, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Получил более 100 миллионов: Виткофф совершил неожиданную продажу По состоянию на 15 сентября цены следующие: банковское золото – 4 793,06 гривны за грамм;

а этот металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 778,68 гривны за грамм;

в то же время металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 745,13 гривны за грамм. Сколько стоит банковское серебро сейчас? Стоимость самого чистого – банковского серебра сегодня составляет – 55,54 гривны за грамм.

Вместе с этим стоимость этого металла, который не соответствует требованиям по качеству, меньше. Сегодня цена такого серебра за грамм – 52,76 гривны. Что такое банковский металл? Банковским называют высокоочищенный драгоценный металл, который можно приобрести у финучреждений. Реализуется он в стандартизированной форме. Обычно это монеты или слитки. Что происходит со стоимостью золота сейчас? Стоимость банковского золота 1 сентября составила – 4 485,28 гривны за грамм. А 2 числа она достигла 4 569,61 гривны за грамм.

Уже через неделю – 8 сентября этот драгоценный металл поставил новый рекорд. Тогда цена за грамм достигла – 4 658,50 гривны.

Стремительная стоимость золота объясняется совокупностью причин. В частности, 9 сентября 1 унция золота начала стоить 3 659 долларов сразу после новостей относительно ФРС. Напомним! Трамп "посягнул" на независимость ФРС. Американский президент пытался уволить члена совета руководства этой организации – Лизу Кук. Суд запретил Трампу это делать.