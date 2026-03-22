До 30% від залишку: за що українці найчастіше переплачують банківську комісію

Кожного разу під час переказу грошей, поповнення мобільного чи оплати комунальних послуг, українці змушені додатково платити банківську комісію. Ці суми можуть здаватися дрібними, проте на таких операціях банки отримують щомісяця чималі прибутки.

За що банки найчастіше беруть комісію?

Закон "Про банки і банківську діяльність" дозволяє фінустановам самостійно встановлювати тарифи комісії за послуги. Однак при цьому банки мають відкрито повідомляти клієнтів про всі платежі, пише Рortmone.

Дивіться також НБУ дозволив відстеження платежів: про це мають знати всі українці

Проте на практиці багато українців просто не звертають уваги на деталі і переплачують на комісіях. Найбільше грошей зазвичай іде на щоденні операції:

за перекази з картки на картку, поповнення рахунків або платежі через термінали комісія може сягати до 2%.

за зняття готівки, особливо в "чужих" банкоматах, тобто не свого банку доводиться платити до 2,5% плюс фіксований збір.

за обслуговування рахунків – від 0 до 50 гривень;

за перевипуск картки або випуск преміальної – від 50 до 200 гривень;

за міжнародні операції з конвертацією валюти – від 1 до 3% тощо.

Не менш поширені витрати – оплата комунальних послуг. Якщо банк не має договору з постачальником, клієнт змушений додатково платити за кожну транзакцію.

Які ще комісії списують банки?

Останніми роками банки активно запроваджують нові види комісій. Однією з найпоширеніших є плата за неактивність рахунку, пише finance.ua.

Якщо клієнт не користується карткою кілька місяців або рік, банк може щомісяця списувати:

з гривневого рахунку – від 20 до 100 гривень;

з валютних рахунків – до 10 доларів чи євро.

У деяких випадках списувати кошти будуть доти, доки на рахунку не закінчаться гроші.

Також у деяких установах існує ще одна комісія, про яку не всі знають, – за розрив відносин із клієнтом з ініціативи банку. Вона може утримати до 30% залишку коштів, якщо фінустанова вирішить закрити рахунок, наприклад, через підозрілі операції або порушення правил клієнтом.

Зауважте! Іноді банки беруть гроші навіть за зберігання великих сум. Для валютних рахунків із великим залишком можуть діяти додаткові щомісячні комісії до 100 доларів чи євро.

Як скоротити банківські витрати?

Щоб не переплачувати на комісіях, фахівці радять:

Користуватися онлайн-банкінгом, де комісії зазвичай нижчі або взагалі відсутні, особливо між клієнтами одного банку. Об’єднувати кілька дрібних платежів в один, щоб не платити фіксовану комісію кілька разів. Для зняття готівки користуватися банкоматами свого банку або партнерів. Для комунальних платежів обирати банки, які не беруть комісію.

Важливо! Якщо клієнт не використовує рахунок, його краще закрити або періодично здійснювати мінімальні операції, щоб уникнути плати за неактивність.

Що ще треба знати про банківські послуги?