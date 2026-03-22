За что банки чаще всего берут комиссию?

Закон "О банках и банковской деятельности" позволяет финучреждениям самостоятельно устанавливать тарифы комиссии за услуги. Однако при этом банки должны открыто уведомлять клиентов обо всех платежах, пишет Рortmone.

Однако на практике многие украинцы просто не обращают внимания на детали и переплачивают на комиссиях. Больше всего денег обычно уходит на ежедневные операции:

за переводы с карты на карту, пополнение счетов или платежи через терминалы комиссия может достигать до 2%.

за снятие наличных, особенно в "чужих" банкоматах, то есть не своего банка приходится платить до 2,5% плюс фиксированный сбор.

за обслуживание счетов – от 0 до 50 гривен;

за перевыпуск карты или выпуск премиальной – от 50 до 200 гривен;

за международные операции с конвертацией валюты – от 1 до 3% и т.д.

Не менее распространенные расходы – оплата коммунальных услуг. Если банк не имеет договора с поставщиком, клиент вынужден дополнительно платить за каждую транзакцию.

Какие еще комиссии списывают банки?

В последние годы банки активно вводят новые виды комиссий. Одной из самых распространенных является плата за неактивность счета, пишет finance.ua.

Если клиент не пользуется картой несколько месяцев или год, банк может ежемесячно списывать:

с гривневого счета – от 20 до 100 гривен;

с валютных счетов – до 10 долларов или евро.

В некоторых случаях списывать средства будут до тех пор, пока на счету не закончатся деньги.

Также в некоторых учреждениях существует еще одна комиссия, о которой не все знают, – за разрыв отношений с клиентом по инициативе банка. Она может удержать до 30% остатка средств, если финучреждение решит закрыть счет, например, из-за подозрительных операций или нарушения правил клиентом.

Заметьте! Иногда банки берут деньги даже за хранение крупных сумм. Для валютных счетов с большим остатком могут действовать дополнительные ежемесячные комиссии до 100 долларов или евро.

Как сократить банковские расходы?

Чтобы не переплачивать на комиссиях, специалисты советуют:

Пользоваться онлайн-банкингом, где комиссии обычно ниже или вообще отсутствуют, особенно между клиентами одного банка. Объединять несколько мелких платежей в один, чтобы не платить фиксированную комиссию несколько раз. Для снятия наличных пользоваться банкоматами своего банка или партнеров. Для коммунальных платежей выбирать банки, которые не берут комиссию.

Важно! Если клиент не использует счет, его лучше закрыть или периодически совершать минимальные операции, во избежание платы за неактивность.

