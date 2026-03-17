Як працює нова система відстеження?

Тепер фізичні та юридичні особи у режимі 24/7 можуть відстежувати походження платежів, здійсненні через СЕП, повідомляє НБУ.

Зверніть увагу! Відстежувати проходження платежів можна протягом всі процесів передачі коштів. Зокрема, до моменту зарахування грошей на рахунок.

Користувачі (як платники, так і отримувачі коштів) зможуть побачити статус платіжної операції та час проходження всіх її ключових етапів. Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, у тому числі миттєві перекази, що здійснюються через СЕП,

– вказує НБУ.

Потрібно розуміти, що цей сервіс має низку важливих переваг:

бізнес зможе якісніше контролювати виконання розрахунків із контрагентами;

громадяни, своєю чергою, мають змогу швидко моніторити свої платежі.

Володимир Нагорнюк Директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку України Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з'ясування статусу переказів. Для НБУ це ще один послідовний крок у напрямі розвитку сучасної, прозорої та сумісної з європейськими стандартами платіжної інфраструктури.

Зауважимо, що ключовим елементом ТрекСЕП є – універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference), вказує НБУ. Тобто, саме завдяки цьому значенню, ви можете побачити рух коштів без зазначення персональних даних.

Важливо! За цим посиланням, ви можете знайти сервіс ТрекСЕП – трекінг-сервіс платіжних операцій.

Які зміни очікують на цей сервіс з 1 квітня 2026?