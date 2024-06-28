Найменший банк України, який планувала купити "Укрпошта", добровільно припинив свою діяльність

НБУ відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі Банк", а також виключив відомості про нього Державного реєстру банків. Усе це зробили за ініціативою кредитора.

Вище згадані рішення НБУ ухвалив 27 червня 2024 року. Варто додати, що "Альпарі Банк" був найменшим банком в Україні.

Зверніть увагу Сім'я російського мільярдера виграла суд про скасування санкцій ЄС

"Альпарі Банк" добровільно припинив роботу

Кредитор ще 12 грудня 2023 року єдиний акціонер "Альпарі Банку" ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності зі збереженням юридичної особи. Банк завершив свою роботу 14 травня 2024 року.

Варто додати, що банк обов'язково погоджує з регулятором план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності у встановлений строк.

У Нацбанку додали, що "Альпарі Банк" – це дев'ятий банк, який ухвалив рішення про припинення здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Що відомо про "Альпарі Банк"

НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків України у 2024 році. Лідером рейтингу став державний "ПриватБанк". Також додамо, що голова правління цього кредитора йде з посади після трьох років роботи.

Станом на 1 січня 2024 року обсяг чистих активів Альпарі Банку" оцінили у 193,4 мільйона гривень. Це 0,007% від загальних активів банківської системи України.

У банку було 6 176 вкладників. Вони тримали на рахунках кредитора 679 мільйонів гривень. Крім того, у 2023 році банк зафіксував збитки у розмірі 6 мільйонів гривень, згідно з даними "Економічної правди".

Пакет зібанку належить громадянину Україн, який проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це Бахтарі Хедаятоллах.

Нагадаємо, що "Альпарі Банк" планувала придбати державна "Укрпошта", яка навіть отримала відповідний дозвіл від Антимонопольного комітету. Попередньо угоду оцінювали у 260 мільйонів гривень. Проте навесні 2023 року НБУ не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю банку "Альпарі Банку" без прийняття рішення.