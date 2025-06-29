Українські банки тримають удар: як банківська система змінюється попри війну

Відповідно до даних українські банки почали демонструвати кращу стійкість попри повномасштабне вторгнення. Крім того, запаси капіталу ростуть, а рівень стабільності підвищується.

Як банки України попри війну вдосконалюються

Як розповідає Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу", передає 24 Канал, фінансова система України не лише витримала удари війни, але ще й продовжує вдосконалюватися. Серед результатів є те, що капітал банків вже зріс й має запас.

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Найцікавіше те, що в Україні вже понад 75% необхідних вимог Євросоюзу до банківського нагляду виконано, зокрема за деякими категоріями, як-от сфера покриття операційного ризику, український підхід навіть жорсткіший, ніж у Євросоюзі.

Крім того, після того, як держава підвищила податок на прибуток до 50%, банки змогли зберегти значний капітал та запас міцності.

Яка структура капіталу діє в Україні

Відомо, що з 5 серпня минулого року в Україні діє нова трирівнева структура капіталу: основний капітал першого рівня, додатковий капітал першого рівня та капітал другого рівня.

Це не просто структурна зміна – це інструмент швидкого реагування на кризи. Сьогодні 97,75% регулятивного капіталу – це найякісніший капітал, що може негайно поглинати збитки,

– каже пані Діляра.

Відтак, планується до 2026 року зробити ще декілька кроків в напрямку гармонізації вимог щодо капіталу на вимоги Євросоюзу. Йдеться про такі новації:

Вересень 2025 року: новий норматив – коефіцієнт левериджу (LR), який оцінює капітал у відношенні до всіх активів банку без зважування на ризик;

новий норматив – коефіцієнт левериджу (LR), який оцінює капітал у відношенні до всіх активів банку без зважування на ризик; Березень 2026 року: запрацюють нормативи для покриття ризиків, пов’язаних з операціями на фінансових ринках (цінні папери, іноземна валюта позабіржові деривативи тощо);

запрацюють нормативи для покриття ризиків, пов’язаних з операціями на фінансових ринках (цінні папери, іноземна валюта позабіржові деривативи тощо); Серпень 2026 рік: оновиться підхід до оцінки кредитного ризику, що базуватиметься на міжнародних рейтингах;

оновиться підхід до оцінки кредитного ризику, що базуватиметься на міжнародних рейтингах; Впровадження буферів капіталу – банки матимуть додатковий запас на випадок криз.

У випадку дотримання запланованих термінів впровадження вищеперелічених новацій, в України вже у 2026 році з'являється шанс наблизитися до проходження оцінки еквівалентності наших регуляторних норм до банків та норм ЄС. Це передумова вільної роботи українських банків на ринку ЄС,

– заявляє Мустафаєва.

Оцінка еквівалентності, яку проводить Європейський банківський орган (EBA) та затверджує Єврокомісія, в перспективі відкриє українським банкам доступ до роботи на європейському ринку.

Крім того, європейські банки зможуть інвестувати у свої дочірні компанії в Україні без створення додаткових резервів, що суттєво спростить прихід іноземного капіталу до України.