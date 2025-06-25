На скільки зросли акції авіакомпаній

Цінні папери європейських авіаперевізників, таких як Air France-KLM, British Airways, та Lufthansa, додали в ціні від 6% до 10%. Акції Wizz Air зросли на 3,2%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Американські авіакомпанії – United Airlines, Delta Air Lines і American Airlines – на ранкових торгах також подорожчали. Приблизно на 4% кожна.

Чому зросли акції авіакомпаній

Авіакомпанії по всьому світу раніше скасували рейси до декількох близькосхідних міст, включаючи Дубай і Доху. Це відбулось після того, як кілька країн закрили свій повітряний простір у відповідь на удар Ірану по американській військовій базі "Аль-Удейд" у Катарі.

Зростання акцій туристичних компаній пояснюється як зниженням цін на паливо, так і зниженням геополітичних ризиків: можливого спаду інтересу до закордонних поїздок, викликаного ескалацією конфлікту, ймовірно, вдалося уникнути,

– зазначив інвестиційний директор AJ Bell Расс Моулд.

Учасники ринку розраховують на подальше збереження режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.