Що відомо про нове рішення Центробанку Росії?

Це правило поширюється на громадян, чий валютний рахунок або вклад відкритий до 9 березня 2026 року, повідомляє Центробанк Росії.

Зберігається ліміт на зняття валюти в сумі залишку грошових коштів на 00:00 за московським часом зазначеної дати, але не більше 10 тисяч доларів США або еквівалентної суми в євро, незалежно від валюти вкладу або рахунку, за умови,

– вказує російський Центробанк.

Що важливо знати про ці обмеження:

інші кошти можна і далі отримати в рублях;

це обмеження продовжили до 9 вересня 2026 року.

Важливо! Сума, яка виплачується, не може бути меншою ніж розрахована на день виплати за офіційним курсом, встановленим Центробанком Росії для коштів, що розмістили на рахунку до 9 вересня 2022 року.

А от кошти, які, розміщені після 9 вересня 2022 року надаються за курсом банку на дату, коли відбувається видача. Окрім цього, Центробанк Росії ухвалив рішення, що:

валютні перекази без відкриття рахунку видаються у рублях;

таке ж правило діє для тих, хто здійснює перекази через електронні гаманці.

Юридичним особам – нерезидентам видача готівки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, японських єн до 9 вересня 2026 року не провадиться, щодо інших валют обмежень немає,

– повідомляє Центробанк Росії.

Зверніть увагу! Ці обмеження ввели у зв'язку з санкціями.

Цікаво, що російський Центробанк ухвалює рішення про продовження цих обмежень не вперше. Наприклад, востаннє до цього відбувалося 5 вересня 2025 року, йдеться у повідомлення російського регулятора.

Які ще зміни затвердив Центробанк Росії?