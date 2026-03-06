Що відомо про нове рішення Центробанку Росії?
Це правило поширюється на громадян, чий валютний рахунок або вклад відкритий до 9 березня 2026 року, повідомляє Центробанк Росії.
Зберігається ліміт на зняття валюти в сумі залишку грошових коштів на 00:00 за московським часом зазначеної дати, але не більше 10 тисяч доларів США або еквівалентної суми в євро, незалежно від валюти вкладу або рахунку, за умови,
– вказує російський Центробанк.
Що важливо знати про ці обмеження:
- інші кошти можна і далі отримати в рублях;
- це обмеження продовжили до 9 вересня 2026 року.
Важливо! Сума, яка виплачується, не може бути меншою ніж розрахована на день виплати за офіційним курсом, встановленим Центробанком Росії для коштів, що розмістили на рахунку до 9 вересня 2022 року.
А от кошти, які, розміщені після 9 вересня 2022 року надаються за курсом банку на дату, коли відбувається видача. Окрім цього, Центробанк Росії ухвалив рішення, що:
- валютні перекази без відкриття рахунку видаються у рублях;
- таке ж правило діє для тих, хто здійснює перекази через електронні гаманці.
Юридичним особам – нерезидентам видача готівки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, японських єн до 9 вересня 2026 року не провадиться, щодо інших валют обмежень немає,
– повідомляє Центробанк Росії.
Зверніть увагу! Ці обмеження ввели у зв'язку з санкціями.
Цікаво, що російський Центробанк ухвалює рішення про продовження цих обмежень не вперше. Наприклад, востаннє до цього відбувалося 5 вересня 2025 року, йдеться у повідомлення російського регулятора.
Які ще зміни затвердив Центробанк Росії?
Для банків вирішили зберегти заборону стягувати з громадян комісію при видачі валюти з рахунків чи вкладів. Вона продовжена ще на 6 місяців.
Юридичні особи, які є резидентами, протягом наступних 6 місяців мають право отримати з рахунків готівкові долари США, євро, фунти стерлінгів і японські єни, проте лише на цільові витрати на відрядження. При чому, сума розраховується з урахуванням встановлених законодавством нормативів оплати. На інші валюти таких обмежень немає.