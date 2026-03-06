Что известно о новом решении Центробанка России?
Это правило распространяется на граждан, чей валютный счет или вклад открыт до 9 марта 2026 года, сообщает Центробанк России.
Сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии,
– указывает российский Центробанк.
Что важно знать об этих ограничениях:
- остальные средства можно и дальше получить в рублях;
- это ограничение продлили до 9 сентября 2026 года.
Важно! Сумма, которая выплачивается, не может быть меньше чем рассчитана на день выплаты по официальному курсу, установленному Центробанком России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.
А вот средства, которые, размещены после 9 сентября 2022 года предоставляются по курсу банка на дату, когда происходит выдача. Кроме этого, Центробанк России принял решение, что:
- валютные переводы без открытия счета выдаются в рублях;
- такое же правило действует для тех, кто осуществляет переводы через электронные кошельки.
Юридическим лицам – нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иен до 9 сентября 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет,
– сообщает Центробанк России.
Обратите внимание! Эти ограничения ввели в связи с санкциями.
Интересно, что российский Центробанк принимает решение о продлении этих ограничений не впервые. Например, последний раз до этого происходило 5 сентября 2025 года, говорится в сообщении российского регулятора.
Какие еще изменения утвердил Центробанк России?
Для банков решили сохранить запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Он продлен еще на 6 месяцев.
Юридические лица, которые являются резидентами, в течение следующих 6 месяцев имеют право получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены, однако только на целевые командировочные расходы. При чем, сумма рассчитывается с учетом установленных законодательством нормативов оплаты. На другие валюты таких ограничений нет.