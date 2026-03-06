Что известно о новом решении Центробанка России?

Это правило распространяется на граждан, чей валютный счет или вклад открыт до 9 марта 2026 года, сообщает Центробанк России.

Сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии,

– указывает российский Центробанк.

Что важно знать об этих ограничениях:

остальные средства можно и дальше получить в рублях;

это ограничение продлили до 9 сентября 2026 года.

Важно! Сумма, которая выплачивается, не может быть меньше чем рассчитана на день выплаты по официальному курсу, установленному Центробанком России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

А вот средства, которые, размещены после 9 сентября 2022 года предоставляются по курсу банка на дату, когда происходит выдача. Кроме этого, Центробанк России принял решение, что:

валютные переводы без открытия счета выдаются в рублях;

такое же правило действует для тех, кто осуществляет переводы через электронные кошельки.

Юридическим лицам – нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иен до 9 сентября 2026 года не производится, по другим валютам ограничений нет,

– сообщает Центробанк России.

Обратите внимание! Эти ограничения ввели в связи с санкциями.

Интересно, что российский Центробанк принимает решение о продлении этих ограничений не впервые. Например, последний раз до этого происходило 5 сентября 2025 года, говорится в сообщении российского регулятора.

Какие еще изменения утвердил Центробанк России?