Чекати на спад, чи різке зростання: що відбувається з ціною нафти на тлі атаки Ірану на Ізраїль

Іран – важлива частина ОПЕК та видобуває чималу кількість нафти, тож на тлі атакою Ірану на Ізраїль учасники ринку затамували подих в передчутті можливого зростання ціни на чорне золото. Однак наразі нафта навпаки дешевшає.

Ціна нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель.

з поставкою в червні впали на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в травні впали на 29 центів, або на 0,3%, до 85,37 долара за барель.

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Ситуація на ринку нафти

Важливо зауважити, що Іран видобуває більш як 3 мільйони барелів нафти на добу й основний виробник ОПЕК. Відтак ризик поставок містить більш жорсткі нафтові санкції й те, що відповідь Ізраїлю може бути націленою на енергетичну інфраструктуру Ірану.

Загалом аналітики очікували короткочасного зростання цін вранці 15 квітня, однак для більш значного і тривалого впливу ескалації на ціни знадобиться суттєве порушення поставок, наприклад, обмеження судноплавства в Ормузькій протоці поблизу Ірану.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

Атака із застосуванням понад 300 ракет та безпілотників була першою атакою на Ізраїль з боку іншої країни за останні три десятиліття, що викликає занепокоєння щодо ескалації регіонального конфлікту, який впливає на трафік нафти через Близький Схід.

Іран назвав атаку відплатою за повітряний удар по своєму консульству в Дамаску.

У разі значного скорочення поставок, США можуть вивільнити додаткові обсяги нафти зі своїх стратегічних нафтових резервів, тоді як ОПЕК має понад 5 мільйонів барелів на добу вільних виробничих потужностей, зазначається в повідомленні ING.