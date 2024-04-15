Чекати на спад, чи різке зростання: що відбувається з ціною нафти на тлі атаки Ірану на Ізраїль
Джерело:Reuters
Іран – важлива частина ОПЕК та видобуває чималу кількість нафти, тож на тлі атакою Ірану на Ізраїль учасники ринку затамували подих в передчутті можливого зростання ціни на чорне золото. Однак наразі нафта навпаки дешевшає.
Ціна нафти
- Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель.
- Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в травні впали на 29 центів, або на 0,3%, до 85,37 долара за барель.
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Ситуація на ринку нафти
Важливо зауважити, що Іран видобуває більш як 3 мільйони барелів нафти на добу й основний виробник ОПЕК. Відтак ризик поставок містить більш жорсткі нафтові санкції й те, що відповідь Ізраїлю може бути націленою на енергетичну інфраструктуру Ірану.
Загалом аналітики очікували короткочасного зростання цін вранці 15 квітня, однак для більш значного і тривалого впливу ескалації на ціни знадобиться суттєве порушення поставок, наприклад, обмеження судноплавства в Ормузькій протоці поблизу Ірану.
Атака Ірану на Ізраїль: що відомо
- Атака із застосуванням понад 300 ракет та безпілотників була першою атакою на Ізраїль з боку іншої країни за останні три десятиліття, що викликає занепокоєння щодо ескалації регіонального конфлікту, який впливає на трафік нафти через Близький Схід.
- Іран назвав атаку відплатою за повітряний удар по своєму консульству в Дамаску.