Ціна нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні впали на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель.

з поставкою в червні впали на 23 центи, або на 0,2%, до 90,22 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в травні впали на 29 центів, або на 0,3%, до 85,37 долара за барель.

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Ситуація на ринку нафти

Важливо зауважити, що Іран видобуває більш як 3 мільйони барелів нафти на добу й основний виробник ОПЕК. Відтак ризик поставок містить більш жорсткі нафтові санкції й те, що відповідь Ізраїлю може бути націленою на енергетичну інфраструктуру Ірану.

Загалом аналітики очікували короткочасного зростання цін вранці 15 квітня, однак для більш значного і тривалого впливу ескалації на ціни знадобиться суттєве порушення поставок, наприклад, обмеження судноплавства в Ормузькій протоці поблизу Ірану.

Зверніть увагу! У разі значного скорочення поставок, США можуть вивільнити додаткові обсяги нафти зі своїх стратегічних нафтових резервів, тоді як ОПЕК має понад 5 мільйонів барелів на добу вільних виробничих потужностей, зазначається в повідомленні ING.

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