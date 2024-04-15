Цена нефти

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 23 цента, или на 0,2%, до 90,22 доллара за баррель.

с поставкой в июне упали на 23 цента, или на 0,2%, до 90,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 29 центов, или на 0,3%, до 85,37 доллара за баррель.

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Ситуация на рынке нефти

Важно заметить, что Иран добывает более 3 миллионов баррелей нефти в сутки и основной производитель ОПЕК. Поэтому риск поставок содержит более жесткие нефтяные санкции и то, что ответ Израиля может быть нацелен на энергетическую инфраструктуру Ирана.

В целом аналитики ожидали кратковременного роста цен утром 15 апреля, однако для более значительного и длительного влияния эскалации на цены понадобится существенное нарушение поставок, например, ограничения судоходства в Ормузском проливе вблизи Ирана.

Обратите внимание! В случае значительного сокращения поставок, США могут высвободить дополнительные объемы нефти из своих стратегических нефтяных резервов, тогда как ОПЕК имеет более 5 миллионов баррелей в сутки свободных производственных мощностей, отмечается в сообщении ING.

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