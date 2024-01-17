Місцева влада в Аргентині зможе випускати свої криптоактиви

Президент Аргентини Хав'єр Мілей відкрито заявив, що не має наміру блокувати випуск криптовалют на внутрішньому ринку. Втім, такий підхід не уникнув критики, адже є побоювання щодо дестабілізації економіки.

Ризики без обмежень

Мілей попередив, що люди, які отримують платежі в криптовалюті від ненадійних урядів, можуть зазнати втрат у своїх доходах. Він також зауважив, що інфляція може позбавити ці криптовалюти своєї вартості.

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Ті, хто отримуватимуть виплати у квазівалютах від безвідповідальних губернаторів, явно помітять втрату в доходах… Те, що в них не заберуть унаслідок коригування бюджету, забере інфляція цих квазівалют,

— вважає президент Аргентини.

За словами президента, ринок сам регулюватиме життєздатність таких криптовалют. Водночас він не планує вводити юридичні обмеження для цього виду активів.

Легалізація крипти

Нагадаємо, днями Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила біржові біткойн-фонди. Схвалення SEC відбулося після тривалої протидії, що розпочалась відколи у 2013 році з'явився біткойн.

Що дає це рішення



Рішення SEC дозволяє інвесторам звертатися до біткоїна через звичайні брокерські рахунки, а не через криптостартапи, які привернули увагу влади через конфлікти та банкрутства.

За довгий період часу прихильники криптовалют вважали, що біткойн-фонд, який вкладає гроші безпосередньо в біткойн, буде вигідним для інвесторів. Вони сподівалися, що це сприятиме більшому визнанню криптовалют у суворо регульованому світі традиційних фінансів.

! Вартість криптовалюти впала на 64% у 2022 році, але зросла більше ніж удвічі в 2023 році. Проте, протягом одного дня її вартість може змінюватись більш ніж на 10%.