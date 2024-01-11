"Зелене світло" для Волл-стріт

Цей крок став знаковою подією для сектора цифрових активів, вартість якого складає приблизно 1,7 трильйона доларів. А після рішення комісії, біткойн на короткий час піднявся на 47 тисяч доларів.

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Відтак, SEC дозволила фондам-важковаговикам галузі BlackRock, Invesco і Fidelity, та дрібнішим конкурентам, включаючи Valkyrie – розпочати торги.

Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю деякими спотовими акціями Bitcoin ETP, ми не схвалювали і не схвалювали біткойн. Інвестори повинні зберігати обережність щодо безлічі ризиків, пов'язаних з біткойнами і продуктами, до криптовалюти,

– сказав у своїй заяві голова SEC Гері Генслер.

Що це означає для інвесторів

Рішення SEC означає, що тепер інвестори можуть отримати доступ до біткойна через традиційні брокерські рахунки, а не використовуючи криптостартапи, які стали об'єктом уваги уряду через низку скандалів та банкрутств.

Це схвалення означає, що як роздрібні, так і інституційні інвестори тепер мають можливість диверсифікувати свій портфель за допомогою криптовалюти, не переймаючись складними питаннями зберігання. ETF дозволяє легко поповнити ваш портфель,

– сказав Кемпбелл Харві, професор фінансів в Університеті Дьюка.

Річ у тім, що прихильники криптовалют протягом багатьох років стверджували, що так званий спотовий біткойн-фонд, який вкладає кошти безпосередньо у біткойн – буде вигідним для інвесторів. Зокрема, йшлося про те, що він сприятиме наближенню галузі до строго регульованого світу традиційних фінансів.

Цікаво! Криптовалюта впала на 64% у 2022 році, проте зросла більш ніж удвічі в 2023 році. Однак, протягом дня його вартість може змінюватись більш ніж на 10%.

Крім того, додамо, що у перших числах січня 2024 року курс біткойна зріс до максимального рівня з квітня 2022 року. Усе через ажіотаж інвесторів навколо потенційного схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США запуску біржових спотових біткойн-фондів (BTC-ETF).