Риски без ограничений
Милей предупредил, что люди, получающие платежи в криптовалюте от ненадежных правительств, могут понести потери в своих доходах. Он также отметил, что инфляция может лишить эти криптовалюты своей стоимости.
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Те, кто будут получать выплаты в квазивалютах от безответственных губернаторов, явно заметят потерю в доходах… То, что у них не заберут по причине корректировки бюджета, отнимет инфляция этих квазивалют,
– считает президент Аргентины.
По словам президента, рынок сам будет регулировать жизнеспособность таких криптовалют. В то же время, он не планирует вводить юридические ограничения для этого вида активов.
Легализация крипт
Напомним, на днях Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила биржевые биткойн-фонды. Одобрение SEC произошло после длительного противодействия, которое началось с тех пор, как в 2013 году появился биткойн.
Что дает это решение
Решение SEC позволяет инвесторам обращаться к биткоину через обычные брокерские счета, а не через криптостартапы, привлекшие внимание властей из-за конфликтов и банкротств.
За долгий период времени поклонники криптовалют считали, что биткойн-фонд, вкладывающий деньги непосредственно в биткойн, будет выгоден для инвесторов. Они надеялись, что это будет способствовать большему признанию криптовалют в строго регулируемом мире традиционных финансов.