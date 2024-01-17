Риски без ограничений

Милей предупредил, что люди, получающие платежи в криптовалюте от ненадежных правительств, могут понести потери в своих доходах. Он также отметил, что инфляция может лишить эти криптовалюты своей стоимости.

Читайте также Мнения экспертов разделились: чего ждать от биткойна в 2024 году

Те, кто будут получать выплаты в квазивалютах от безответственных губернаторов, явно заметят потерю в доходах… То, что у них не заберут по причине корректировки бюджета, отнимет инфляция этих квазивалют,

– считает президент Аргентины.

По словам президента, рынок сам будет регулировать жизнеспособность таких криптовалют. В то же время, он не планирует вводить юридические ограничения для этого вида активов.

Легализация крипт

Напомним, на днях Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила биржевые биткойн-фонды. Одобрение SEC произошло после длительного противодействия, которое началось с тех пор, как в 2013 году появился биткойн.

Что дает это решение



Решение SEC позволяет инвесторам обращаться к биткоину через обычные брокерские счета, а не через криптостартапы, привлекшие внимание властей из-за конфликтов и банкротств.

За долгий период времени поклонники криптовалют считали, что биткойн-фонд, вкладывающий деньги непосредственно в биткойн, будет выгоден для инвесторов. Они надеялись, что это будет способствовать большему признанию криптовалют в строго регулируемом мире традиционных финансов.

Интересно ! Стоимость криптовалюты упала на 64% в 2022 году, но выросла более чем вдвое в 2023 году. Однако в течение одного дня ее стоимость может изменяться более чем на 10%.