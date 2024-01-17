Ризики без обмежень
Мілей попередив, що люди, які отримують платежі в криптовалюті від ненадійних урядів, можуть зазнати втрат у своїх доходах. Він також зауважив, що інфляція може позбавити ці криптовалюти своєї вартості.
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Ті, хто отримуватимуть виплати у квазівалютах від безвідповідальних губернаторів, явно помітять втрату в доходах… Те, що в них не заберуть унаслідок коригування бюджету, забере інфляція цих квазівалют,
— вважає президент Аргентини.
За словами президента, ринок сам регулюватиме життєздатність таких криптовалют. Водночас він не планує вводити юридичні обмеження для цього виду активів.
Легалізація крипти
Нагадаємо, днями Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила біржові біткойн-фонди. Схвалення SEC відбулося після тривалої протидії, що розпочалась відколи у 2013 році з'явився біткойн.
Що дає це рішення
Рішення SEC дозволяє інвесторам звертатися до біткоїна через звичайні брокерські рахунки, а не через криптостартапи, які привернули увагу влади через конфлікти та банкрутства.
За довгий період часу прихильники криптовалют вважали, що біткойн-фонд, який вкладає гроші безпосередньо в біткойн, буде вигідним для інвесторів. Вони сподівалися, що це сприятиме більшому визнанню криптовалют у суворо регульованому світі традиційних фінансів.