У США зафіксували два важливих рекорди на фондовій біржі: до чого тут Apple

На фондовому ринку США зафіксували два нових рекорди під час торгів у вівторок, 11 червня. Цьому сприяла динаміка акцій компанії Apple.

Йдеться про нові рекорди двох біржових індексів: S&P 500 та Nasdaq Composite. Ці індикатори зміцнили позиції на ринку завдяки тому, що акції Apple зафіксували новий максимум на ринку.

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Як змінилася вартість акцій Apple

Торги у вівторок, 11 червня, цінні папери Apple завершили зі зростанням на 7%. Вартість акцій зупинилася на рівні 207,15 долара за штуку, що є новим рекордом для компанії на біржі. Акції техгіганта стрімко подорожчали після оголошення про свої плани та напрацювання у секторі штучних технологій.

До теми! Американський техгігант також повернув собі другу сходинку у рейтингу найдорожчих компаній світу. На початку червня виробника iPhone випередила компанія Nvidia. На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація Apple становить 3,1 трильйона доларів, інформує Global Ranking.

Нагадаємо, що перша реакція інвесторів на презентацію Apple на Всесвітній конференції розробників була прямо протилежною. Зокрема, компанія представила систему штучного інтелекту та партнерство з OpenAI. Цінні папери компанії впали майже на 2% до 193,12 долара на біржі у Нью-Йорку.

Як подорожчання Apple вплинуло на фондовий ринок США

Загалом індекс S&P 500 зріс під час торгової сесії на 0,27%, завершивши день на позначці 5,375,32 пункту, тоді як індекс Nasdaq додав до своїх позицій 0,88%, досягнувши 17,343,55 пункту.

Що таке Індекс S&P 500 Це фондовий індекс, до якого входить 500 акціонерних компаній США з найбільшою ринковою капіталізацією. Список належить компанії Standard & Poor's, яка його і формує. Вперше індекс розрахували 4 березня 1957 року.



Тоді як індекс NASDAQ включає понад 3 тисяч компаній, які входять до лістингу однойменної біржі. Акції будь-якої з цих компанії впливають на індекс пропорційно своїй ринковій вартості.

Обидва індекси досягли нових історичних максимумів на ринку протягом дня. З іншого боку, промисловий індекс Dow Jones, що складається з 30 компаній, втратив 120,62 пункту, або 0,31%, і закрився на позначці 38 747,42 пункту.

Інші рекорди біржових індексів: