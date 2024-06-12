В США зафиксировали два важных рекорда на фондовой бирже: при чем тут Apple

На фондовом рынке США зафиксировали два новых рекорда во время торгов во вторник, 11 июня. Этому способствовала динамика акций компании Apple.

Речь идет о новых рекордах двух биржевых индексов: S&P 500 и Nasdaq Composite. Эти индикаторы укрепили позиции на рынке благодаря тому, что акции Apple зафиксировали новый максимум на рынке.

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Как изменилась стоимость акций Apple

Торги во вторник, 11 июня, ценные бумаги Apple завершили с ростом на 7%. Стоимость акций остановилась на уровне 207,15 доллара за штуку, что является новым рекордом для компании на бирже. Акции техгиганта стремительно подорожали после объявления о своих планах и наработках в секторе искусственных технологий.

К теме! Американский техгигант также вернул себе вторую строчку в рейтинге самых дорогих компаний мира. В начале июня производителя iPhone опередила компания Nvidia. На момент создания этого материала, рыночная капитализация Apple составляет 3,1 триллиона долларов, информирует Global Ranking.

Напомним, что первая реакция инвесторов на презентацию Apple на Всемирной конференции разработчиков была прямо противоположной. В частности, компания представила систему искусственного интеллекта и партнерство с OpenAI. Ценные бумаги компании упали почти на 2% до 193,12 доллара на бирже в Нью-Йорке.

Как подорожание Apple повлияло на фондовый рынок США

В целом индекс S&P 500 вырос во время торговой сессии на 0,27%, завершив день на отметке 5,375,32 пункта, тогда как индекс Nasdaq добавил к своим позициям 0,88%, достигнув 17,343,55 пункта.

Что такое Индекс S&P 500 Это фондовый индекс, в который входит 500 акционерных компаний США с наибольшей рыночной капитализацией. Список принадлежит компании Standard & Poor's, которая его и формирует. Впервые индекс рассчитали 4 марта 1957 года.



Тогда как индекс NASDAQ включает более 3 тысяч компаний, которые входят в листинг одноименной биржи. Акции любой из этих компании влияют на индекс пропорционально своей рыночной стоимости.

Оба индекса достигли новых исторических максимумов на рынке в течение дня. С другой стороны, промышленный индекс Dow Jones, состоящий из 30 компаний, потерял 120,62 пункта, или 0,31%, и закрылся на отметке 38 747,42 пункта.

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