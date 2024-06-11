Для розуміння, річна зарплата бізнесмена становить приблизно 65 тисяч доларів. Тобто на місяць він отримує 5 тисяч доларів. Проте його капітал Forbes оцінює в 1 мільярд доларів. При цьому Альтман не володіє часткою у компанії OpenAI, яку оцінюють у 86 мільярдів доларів.

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Як Сем Альтман з OpenAI став мільярдером

Більшість статків Сема Альтмана надходить від його інвестиційного портфеля, до якого входить низка відомих компаній. Для прикладу, можна згадати про Reddit та Stripe.

Нагадаємо, що американська соціальна мережа Reddit провела первинне розміщення акцій на фондовій біржі у Нью-Йорку наприкінці березня 2024 року. Компанію оцінили у майже 8,7 мільярда доларів, що перевищило прогнози на понад 2 мільярди доларів.

Крім того, Альтман скористався борговою лінією свого банку JPMorgan. Завдяки цьому він вклав сотні мільйонів доларів у приватні стартапи. Загалом бізнесмен встиг інвестувати у понад 400 компаній.

Які ризики пов'язані з інвестиціями Альтмана

Бізнесмен вкладав гроші і в стартапи, які співпрацюють з OpenAI. Через це виникають питання про потенційні конфлікти для генерального директора ШІ-компанії.

Зокрема, після оголошення про співпрацю між Reddit та OpenAI, акції першої компанії подорожчали на понад 10%. На цьому фоні особиста частка Альтмана у Reddit зросла на 69 мільйонів доларів.