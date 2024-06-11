По-перше, компанія Apple представила систему штучного інтелекту Apple Intelligence. По-друге, техгігант оголосив про партнерство з розробником ChatGPT OpenAI. Загалом в Apple зробили ставку на те, що персоналізований і стриманий підхід до технології завоює клієнтів.

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Реакція ринку на презентацію Apple

В цілому інвестори досить прохолодно відреагували на цю подію, що не є незвичною практикою, коли Apple презентує довгоочікувані нові функції. У результаті акції компанії впали майже на 2% до 193,12 долара за штуку на біржі у Нью-Йорку.

До теми! Нагадаємо, що бум штучного інтелекту у світі призвів до стрімкого зростання акцій Nvidia на фондовій біржі та досягненню низки серйозних рекордів. Крім того, капіталізація техгіганта перетнула позначку у 3 трильйони доларів.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій коливається на рівні 192,37 долара за штуку. Наразі цінні папери демонструють від'ємну динаміку на ринку, впавши на 0,37%. Ба більше, з початку року вартість акцій американської компанії зросли всього на 0,31%, інформує Market Watch.

Як відреагував Ілон Маск

Американський мільярдер та підприємець Ілон Маск заявив, що заборонить використання усіх пристроїв Apple у своїх компаній. Головна причина – партнерство Apple з OpenAI.

Маск назвав співпрацю між компаніями "неприйнятним порушенням безпеки". Зокрема, він висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть Apple та OpenAI захистити інформацію користувачів, згідно з даними CNBC. Ілон Маск також додав, що в Apple взагалі не розуміють, що насправді відбувається.