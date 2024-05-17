Новий рекорд Індексу Dow Jones Industrial Average прокоментував директор з інвестицій Comerica Wealth Management Джон Лінч. За його словами, те, що раніше вважали недосяжним, уже стало реальністю.

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Лінч також додав, що це свідчить про можливості для формування капіталу, інновацій, зростання прибутку та економічної стійкості.

Новий рекорд на фондовому ринку США

Біржовий індекс Dow Jones Industrial Average вперше перевищив позначку у 40 тисяч пунктів. Важливим каталізатором подолання історичної межі стало зростання вартості акцій Walmart. Цінні папери компанії подорожчали на 6%.

Індекс також зростає завдяки очікуванням щодо зниження відсоткових ставок у США. Нагадаємо, що глава Федерального резерву нещодавно заявив, що ставки будуть утримувати на високому рівні через стійку інфляцію, проте підвищення цього показника малоймовірне. Ще один фактор впливу – ентузіазм щодо штучного інтелекту, що підживлює настрої інвесторів.

Що таке промисловий індекс Dow Jones Industrial Average Це біржовий індекс цінних паперів 30 найбільших американських підприємств, створений у 1896 році редактором The Wall Street Journal. Натомість індекс S&P 500 нараховує пів тисячі компаній США з найбільшою капіталізацією на ринку. Вперше був розрахований у 1957 році.

Варто додати, що на Нью-Йоркській фондовій біржі рекордний приріст зафіксував не лише індекс Dow Jones Industrial Average, а й Індекс S&P 500, який вперше в історії перетнув позначку у 5300 пунктів. Крім того, нового максимуму нещодавно досягнув британський індекс FTSE 100. Головним стимулом стала заява про плани нафтової компанії Shell.