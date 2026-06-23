Американський фондовий ринок може втратити понад 1 трильйон доларів ринкової вартості

Індекси Nasdaq та S&P 500 у вівторок, 23 червня, опустилися до найнижчих рівнів за понад тиждень. Основний тиск спричинило падіння акцій виробників напівпровідників, оскільки інвестори готуються до більш жорсткої політики ФРС США.

Що відбувається на фондовому ринку США

Якщо втрати збережуться до закриття торгів, то Nasdaq 100 втратить понад 1 трильйон ринкової капіталізації, про що пише Reuters.

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Наразі відомо про такі цифри:

Nvidia впала на 3,7;

Alphabet – на 1% Intel;

Marvell Technology та AMD втратили від 3,8% до 9%.

Виробники чипів пам'яті Micron Technology та SanDisk "впали" на 11% та 12,6% відповідно.

Потужний розпродаж технологічних акцій напередодні був викликаний сумнівами щодо доцільності фінансування масштабних ШІ-проєктів коштом боргу, особливо на тлі вже дуже високих оцінок вартості компаній.

Індекс виробників напівпровідників Philadelphia Semiconductor Index (SOX) впав на 7,6%, а технологічний сектор S&P 500 знизився на 3,2%.

Водночас Dow Jones зріс на 0,03% до 51 727 пунктів;

S&P 500 впав на 1,12% до 7 389 пунктів;

Nasdaq Composite втратив 1,70% та опустився до 25 723 пунктів.

Індекс малих компаній Russell 2000 знизився на 0,8%. Індекс волатильності VIX піднявся до максимуму більш ніж за тиждень – до 19,58 пункту.

Попри чинну корекцію, S&P 500 прямує до найкращого квартального результату за останні шість років, чому сприяли перемир'я на Близькому Сході та сильна корпоративна звітність. Шість з одинадцяти секторів S&P 500 показували зростання. Найбільше – сектор товарів першої потреби (+1,9%).

На тлі тиску на дорогі технологічні акції інвестори почали переводити кошти в інші сегменти ринку. Акції SpaceX зросли на 2,1%.

Таким чином, компанії все уважніше оцінюють ризики зростання витрат на штучний інтелект. Особливо, на тлі жорсткої політики Федеральної резервної системи США.

Що ще відомо про інвестиції та акції

Акції енергетичних компаній нещодавно впали. Причиною стала угода між США та Іраном.

А ще 1 червня акції країн Азії зросли. Каталізатором стало те, що посилювався ентузіазм щодо галузі штучного інтелекту.