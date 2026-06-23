Что происходит на фондовом рынке США

Если потери сохранятся до закрытия торгов, то Nasdaq 100 потеряет более 1 триллиона рыночной капитализации, о чем пишет Reuters.

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На данный момент известны следующие цифры:

Nvidia упала на 3,7%;

Alphabet — на 1%; Intel;

Marvell Technology и AMD потеряли от 3,8% до 9%.

Производители чипов памяти Micron Technology и SanDisk "упали" на 11% и 12,6% соответственно.

Массивная распродажа технологических акций накануне была вызвана сомнениями относительно целесообразности финансирования масштабных ИИ-проектов за счет заемных средств, особенно на фоне и без того очень высоких оценок стоимости компаний.

Индекс производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (SOX) упал на 7,6%, а технологический сектор S&P 500 снизился на 3,2%.

В то же время Dow Jones вырос на 0,03% до 51 727 пунктов;

S&P 500 упал на 1,12% до 7 389 пунктов;

Nasdaq Composite потерял 1,70% и опустился до 25 723 пунктов.

Индекс малых компаний Russell 2000 снизился на 0,8%. Индекс волатильности VIX поднялся до максимального значения за более чем неделю — до 19,58 пункта.

Несмотря на текущую коррекцию, S&P 500 движется к лучшему квартальному результату за последние шесть лет, чему способствовали перемирие на Ближнем Востоке и сильная корпоративная отчетность. Шесть из одиннадцати секторов S&P 500 демонстрировали рост. Больше всего вырос сектор товаров первой необходимости (+1,9%).

На фоне давления на дорогие технологические акции инвесторы начали переводить средства в другие сегменты рынка. Акции SpaceX выросли на 2,1%.

Таким образом, компании всё внимательнее оценивают риски роста затрат на искусственный интеллект. Особенно на фоне жёсткой политики Федеральной резервной системы США.

Что еще известно об инвестициях и акциях

Акции энергетических компаний недавно упали. Причиной стало соглашение между США и Ираном.

А еще 1 июня акции азиатских стран выросли. Катализатором послужило усиление энтузиазма в отношении отрасли искусственного интеллекта.