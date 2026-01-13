Ці метали також ростуть в ціні: йдеться зовсім не про золото
- Ціни на алюміній і олово зростають через скорочення світових постачань.
- Вартість олова сьогодні на Лондонській біржі металургії склала 48 470 доларів за тонну.
Алюміній зафіксовано поблизу найвищого рівня з початку 2022 року. Також стрімке зростання продовжувало олово. Такому збільшенню цін сприяло скорочення світових постачань.
Як дорожчає алюміній 13 січня 2026 року?
Сьогодні у Лондоні вартість більшості металів зросла. Винятком є мідь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Як змінилась ціна на алюміній:
- сьогодні алюміній впав в ціні на 50 центів за тонну, відносно максимуму;
- максимум було досягнуто в понеділок – 3 200 доларів за тонну.
Водночас, на момент написання публікації, у Шанхаї на Лондонській біржі металургії (LME) ціна на алюміній збільшилась на 0,1%. Вартість цього металу склала – 3 187,50 доларів за тонну.
Яка ціна на олово зараз?
Ціна на олово зростає третій день поспіль. З початку року цей метал подорожчав на 20%.
Вартість цього металу у Шанхаї на Лондонській біржі металургії (LME) сьогодні зросла на 1,1%. Тепер його ціна – 48 470 доларів за тонну.
Олово цього року показало найвищі показники на Лондонській біржі металів, наблизившись до рекордно високого рівня понад 51 000 доларів за тонну після того, як у 2025 році його ціна зросла майже на 40%,
– повідомляє видання.
Зауважимо, що торік військові репресії проти шахтарів у Індонезії відчутно скоротили постачання. Наразі галузь "чекає", як саме розвиватиметься експорт у найближчі місяці, повідомляє Trading Economics.
Важливо! Саме Індонезія є другим за величиною виробником олова.
Що буде з цінами на метали у 2026 році?
Ціни на базові метали відчутно зросли з початку 2026 року. Цьому сприяли сильні показники торік.
Загалом метали дорожчають через очікування зниження ставки ФРС. Цьогоріч коригування цього показника, імовірно, відбудеться двічі.
До того ж важливу роль відіграє "бум" штучного інтелекту. Потрібно розуміти, що саме цей фактор впливає на розвиток технологій, де і використовуються деякі метали.