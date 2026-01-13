Эти металлы также растут в цене: речь идет вовсе не о золоте
- Цены на алюминий и олово растут из-за сокращения мировых поставок.
- Стоимость олова сегодня на Лондонской бирже металлургии составила 48 470 долларов за тонну.
Алюминий зафиксирован вблизи самого высокого уровня с начала 2022 года. Также стремительный рост продолжало олово. Такому увеличению цен способствовало сокращение мировых поставок.
Как дорожает алюминий 13 января 2026 года?
Сегодня в Лондоне стоимость большинства металлов выросла. Исключением является медь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения
Как изменилась цена на алюминий:
- сегодня алюминий упал в цене на 50 центов за тонну, относительно максимума;
- максимум был достигнут в понедельник – 3 200 долларов за тонну.
В то же время, на момент написания публикации, в Шанхае на Лондонской бирже металлургии (LME) цена на алюминий увеличилась на 0,1%. Стоимость этого металла составила – 3 187,50 долларов за тонну.
Какая цена на олово сейчас?
Цена на олово растет третий день подряд. С начала года этот металл подорожал на 20%.
Стоимость этого металла в Шанхае на Лондонской бирже металлургии (LME) сегодня выросла на 1,1%. Теперь его цена – 48 470 долларов за тонну.
Олово в этом году показало самые высокие показатели на Лондонской бирже металлов, приблизившись к рекордно высокому уровню более 51 000 долларов за тонну после того, как в 2025 году его цена выросла почти на 40%,
– сообщает издание.
Заметим, что в прошлом году военные репрессии против шахтеров в Индонезии ощутимо сократили поставки. Сейчас отрасль "ждет", как именно будет развиваться экспорт в ближайшие месяцы, сообщает Trading Economics.
Важно! Именно Индонезия является вторым по величине производителем олова.
Что будет с ценами на металлы в 2026 году?
Цены на базовые металлы ощутимо выросли с начала 2026 года. Этому способствовали сильные показатели в прошлом году.
В целом металлы дорожают из-за ожиданий снижения ставки ФРС. В этом году корректировка этого показателя, вероятно, состоится дважды.
К тому же важную роль играет "бум" искусственного интеллекта. Нужно понимать, что именно этот фактор влияет на развитие технологий.