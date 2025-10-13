Віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи лорд Дон Туїг заявив, що на Путіна найбільше можна вплинути саме через його оточення. Себто, російську "еліту".

Як можна натиснути на Путіна зараз?

Туїг наголошує, що саме конфіскація активів багатих росіян допоможе їм задуматись про те, чи варто і надалі підтримувати політику Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дон Туїг Віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи Їхнє багатство дає їм владу. І я вважаю, що ми повинні робити набагато більше не тільки у питаннях конфіскації їхніх активів, а й використовувати їх, використовувати для відбудови України.

Політик підкреслив, що реалізація цієї пропозиції буде складна. Зокрема, він наголошує на імовірному виникненні юридичних та політичних перепон.

В таких обставинах, я вважаю, ми не маємо вибору, окрім як іти й забирати їхні цінності, їхні гроші, їхню владу, їхні активи,

– каже віцепрезидент.

На думку Туїга, конфісковувати потрібно не тільки приватні активи. Також варто звернути увагу і на державні.

Зверніть увагу! Туїг каже, що для реалізації цього плану потрібна в першу чергу юридична воля.

Що відбувається в російській економіці зараз?