Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Дон Туиг заявил, что на Путина больше всего можно повлиять именно через его окружение. То есть, российскую "элиту".

Как можно нажать на Путина сейчас?

Туиг отмечает, что именно конфискация активов богатых россиян поможет им задуматься о том, стоит ли и в дальнейшем поддерживать политику Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте также Стремительно летят вверх как изменились цены на нефть 13 октября

Дон Туиг Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Их богатство дает им власть. И я считаю, что мы должны делать гораздо больше не только в вопросах конфискации их активов, но и использовать их, использовать для восстановления Украины.

Политик подчеркнул, что реализация этого предложения будет сложной. В частности, он отмечает вероятное возникновение юридических и политических преград.

В таких обстоятельствах, я считаю, мы не имеем выбора, кроме как идти и забирать их ценности, их деньги, их власть, их активы,

– говорит вице-президент.

По мнению Туига, конфисковывать нужно не только частные активы. Также стоит обратить внимание и на государственные.

Обратите внимание! Туиг говорит, что для реализации этого плана нужна в первую очередь юридическая воля.

Что происходит в российской экономике сейчас?