Как можно нажать на Путина сейчас?

Туиг отмечает, что именно конфискация активов богатых россиян поможет им задуматься о том, стоит ли и в дальнейшем поддерживать политику Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Дон Туиг Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Их богатство дает им власть. И я считаю, что мы должны делать гораздо больше не только в вопросах конфискации их активов, но и использовать их, использовать для восстановления Украины.

Политик подчеркнул, что реализация этого предложения будет сложной. В частности, он отмечает вероятное возникновение юридических и политических преград.

В таких обстоятельствах, я считаю, мы не имеем выбора, кроме как идти и забирать их ценности, их деньги, их власть, их активы,

– говорит вице-президент.

По мнению Туига, конфисковывать нужно не только частные активы. Также стоит обратить внимание и на государственные.

Обратите внимание! Туиг говорит, что для реализации этого плана нужна в первую очередь юридическая воля.

Что происходит в российской экономике сейчас?