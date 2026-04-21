Який курс валют у банках?

Станом на ранок 21 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,90 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,40 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44 гривні (+7 копійок), а продаж – по 44,17 гривні (+15 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,51 гривні (-3 копійки), а продають – по 44,12 гривні (-1 копійка).

Що відбувається з курсом валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наразі відсутні серйозні передумови для суттєвих змін курсу, тому різких коливань у найближчій перспективі не очікують.

Щоправда, цього тижня (20 – 26 квітня) ціна долара в Україні на готівковому ринку змінюватиметься в межах 43,5 – 44,5 гривні.

Натомість поведінку євро стає дедалі складніше прогнозувати через "турбулентність" у світі. Європа залежна від енергоресурсів, тож у разі загострень її валюта слабшає, зокрема на тлі прискорення інфляції.