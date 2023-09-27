Це з'ясували під час дослідження фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group. Вони також створили спеціальний перелік застосунків, де можна перевірити країну походження, аби не спонсорувати агресора.

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Українці користуються застосунками російського походження

На сьогодні на платформах App Store та Google Play можна нарахувати близько 1000 застосунків, які призначені для введення особистого бюджету. До найпопулярніших в Україні входить не більше сотні найменувань.

За даними Saldo Apps та ASObot, на застосунки, які були створені у Росії, досі припадає 50% нових встановлень на телефонах жителів України. Розробники виділили деякі з них:

Манібокс;

Money manager;

CoinKeeper;

Zenmoney;

Журнал витрат.

Загалом з початку березня 2022 року їх встановили 700 тисяч разів. Далі – більше! За цей період українці принесли російським розробникам понад 250 тисяч доларів. Річ у тому, що ці застосунки або локалізовані в Україні, або мають інтеграцію з нашими банками.

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Українці використовують застосунки російського походження / Інфографіка Saldo Apps та ASObot

Важливо! З повним переліком застосунків для фінансів, які дослідили Saldo Apps та ASObot, можна ознайомитися за цим посиланням. Крім російських додатків, там вказані й ті, які не мають жодного відношення до агресора.

Нагадаємо, що згідно з одним із федеральних законів держави-агресорки, персональні дані російських користувачів мають зберігатися на території цієї країни, а також проходити через обробку федеральних органів влади.

Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами Росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включаючи донати на ЗСУ, фіксуються на території Росії,

– підкреслили автори дослідження.