Это выяснили в ходе исследования финтех-стартапа Saldo Apps и аналитического сервиса для мобильных приложений ASObot из группы IT-компаний Netpeak Group. Они также создали специальный список приложений, где можно проверить страну происхождения, чтобы не спонсировать агрессора.

Достойно внимания Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

Украинцы пользуются приложениями русского происхождения

Сегодня на платформах App Store и Google Play можно насчитать около 1000 приложений, предназначенных для введения личного бюджета. В самые популярные в Украине входят не более сотни наименований.

По данным Saldo Apps и ASObot, на приложения, созданные в России, до сих пор приходится 50% новых установок на телефонах жителей Украины. Разработчики выделили некоторые из них:

Манибокс;

Money manager;

CoinKeeper;

Zenmoney;

Журнал расходов.

Украинцы используют приложения российского происхождения / Инфографика Saldo Apps и ASObot

В целом с начала марта 2022 года их установили 700 тысяч раз. Дальше – больше! За этот период украинцы принесли российским разработчикам свыше 250 тысяч долларов. Дело в том, что эти приложения либо локализованы в Украине, либо имеют интеграцию с нашими банками.

Любопытно! Частный инвестор Василий Матий рассказал, какие финансовые советы просто неэффективны когда их используешь на практике. Кроме того, он объяснил, какие моменты следует учитывать.

Украинцы используют приложения российского происхождения / Инфографика Saldo Apps и ASObot

Важно! С полным перечнем приложений для финансов, которые исследовали Saldo Apps и ASObot, можно ознакомиться с этим ссылкой. Кроме российских приложений, там указаны и те, которые не имеют никакого отношения к агрессору.

Напомним, что согласно одному из федеральных законов государства-агрессора персональные данные российских пользователей должны храниться на территории этой страны, а также проходить через обработку федеральных органов власти.

Если российские разработчики не выделили отдельные серверы вне России для хранения данных украинцев, это может означать, что все действия украинских пользователей, включая донаты на ВСУ, фиксируются на территории России,

– подчеркнули авторы исследования.