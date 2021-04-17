Реальність завжди цікавіша: 5 культових фільмів та серіалів, які надихають на успіх
Тема великих грошей завжди цікавила людей. Тож, вони із задоволенням дивляться фільми та серіали про них. Однак, щоб заробляти "реальні" гроші, варто, як мінімум, зануритися в цей світ.
Джерело:24 канал
Експерти компанії Forex Club створили підбірку кращих фільмів та серіалів про інвестиції й багатомільйонні капітали, які допоможуть вам стати частиною світу великих грошей і познайомитися з фінансовими ринками.
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"Люди, які побудували Америку"
Цей серіал розповідає про легендарних американських магнатів: Рокфеллерів, Форда та Карнегі. Саме це покоління підприємців побудувало фундамент добробуту США, паралельно з цим заробивши особисті багатомільйонні статки. Цей серіал про те, як люди не проґавили свій шанс почати шлях у світі інвестицій та змогли скористатися наявними можливостями фінансових ринків для отримання прибутку.
"Люди, які побудували Америку": дивитися відео
"Гра на зниження"
Цей захопливий фільм заснований на реальних подіях, його сюжет розвивається під час фінансової кризи 2008 року в США. У центрі уваги глядачів – фінансова піраміда іпотечних облігацій, яку американські банки будували протягом 40 років.
Героями фільму є фінансові аналітики та співробітники хедж-фондів з Волл-стріт, які спрогнозували події, які стали причиною фінансової кризи. Вони зіграли на пониженні курсу іпотечних облігацій, заробивши, таким чином, свій капітал.
"Гра на зниження": дивитися відео
"Мільярди"
Фінансова драма про реалії життя людей, які "крутяться" у світі великих грошей та капіталів. Фільм розповідає про протистояння брокера та "короля" хедж-фондів з Волл-стріт та принципового федерального прокурора.
"Мільярди": дивитися відео
"Стати Ворреном Баффетом"
В основу сюжету фільму покладена біографія одного з найвідоміших та найбагатших інвесторів у світі – Воррена Баффета. Фільм вийшов у 2017 році. Стрічка розповідає про ключові етапи життя Баффета, через які йому довелося пройти, щоб стати успішним.
"Стати Ворреном Баффетом": дивитися відео
"Воїни Волл-стріт"
Документальний серіал 2006 року розповідає про те, як трейдерам з Волл-стріт вдається заробляти мільйони. Це унікальна можливість зазирнути в будні професіоналів фінансових ринків, які можуть сколотити цілий статок всього-на-всього за один день. Проте, все має свою ціну. Цей серіал допоможе вам ближче познайомитися зі світом інвестицій на фінансових ринках.
"Воїни Уолл-стріт": дивитися відео
Як почати свій шлях у світі великих грошей?
Зробити крок до великих грошей досить просто. Для цього потрібно всього лише почати інвестувати на фінансовому ринку, і можливо, черговий серіал про успіх у світі фінансів буде знятий за мотивами вашого успіх. Щоб почати інвестувати важливо правильно вибрати торгову платформу. Одним з кращих торгових майданчиків як для початківців, так і для досвідчених інвесторів – Libertex від фінансової компанії Forex Club.
Торгова платформа Libertex дозволяє вкладати кошти більше ніж у 250 різних фінансових активів:
- валюти,
- криптовалюти,
- акції світових компаній,
- провідні фондові індекси,
- енергоносії,
- сільськогосподарські активи та інші інструменти.
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Щоб почати отримувати прибуток досить відкрити та поповнити торговий рахунок, вибрати відповідний фінансовий інструмент, визначитися з сумою і напрямком угоди. Після цього вам залишиться тільки натиснути "в ріст" або "в зниження" в залежності від того, в якому напрямку ви хочете здійснити операцію.
Визначитися з напрямком угоди вам допоможуть вбудовані в Libertex інструменти технічного аналізу, а також стрічка новин. Важливо, що отримувати прибуток в Libertex можна як з комп'ютера через вебсторінку, так і з мобільного телефону, через додатки для iOS і Android. Якщо ви не хочете самостійно займатися аналізом ринку, тоді можна звернутися за консультацією до фахівців Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові відповісти на питання, які вас хвилюють.
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