Тема больших денег всегда интересовала людей. Поэтому, они с удовольствием смотрят фильмы и сериалы о них. Однако, чтобы зарабатывать "реальные" деньги, стоит, как минимум, окунуться в этот мир.

Эксперты компании Forex Club создали подборку лучших фильмов и сериалов об инвестициях и многомиллионных капиталах, которые помогут вам стать частью мира больших денег и познакомиться с финансовыми рынками.

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"Люди, которые построили Америку"

Этот сериал рассказывает о легендарных американских магнатов: Рокфеллерах, Форде и Карнеги. Именно это поколение предпринимателей построило фундамент благосостояния США, параллельно с этим заработав личные многомиллионные капиталы. Этот сериал о том, как люди не упустили свой шанс начать путь в мире инвестиций и смогли использовать возможности финансовых рынков для получения прибыли.

"Люди, которые построили Америку": смотреть видео

"Игра на понижение"

Этот увлекательный фильм основан на реальных событиях, его сюжет развивается во время финансового кризиса 2008 года в США. В центре внимания зрителей – финансовая пирамида ипотечных облигаций, которую банки строили в течение 40 лет.

Героями фильма являются финансовые аналитики и сотрудники хедж-фондов с Уолл-стрит, которые спрогнозировали события, ставшие причиной финансового кризиса. Они сыграли на понижении курса ипотечных облигаций, заработав, таким образом, свой капитал.

"Игра на понижение": смотреть видео

"Миллиарды"

Финансовая драма о реалиях жизни людей, которые "крутятся" в мире больших денег и капиталов. Фильм рассказывает о противостоянии брокера и "короля" хедж-фондов с Уолл-стрит и принципиального федерального прокурора.

"Миллиарды": смотреть видео

"Стать Уорреном Баффетом"

В основу сюжета фильма положена биография одного из самых известных и самых богатых инвесторов в мире – Уоррена Баффета. Фильм вышел в 2017 году. Лента рассказывает о ключевых этапах жизни Баффета, через которые ему пришлось пройти, чтобы стать успешным.

"Стать Уорреном Баффетом": смотреть видео

"Воины Уолл-стрит"

Документальный сериал 2006 рассказывает о том, как трейдерам с Уолл-стрит удается зарабатывать миллионы. Это уникальная возможность заглянуть в будни профессионалов финансовых рынков, которые могут сколотить целое состояние всего-навсего за один день. Однако, все имеет свою цену. Этот сериал поможет вам ближе познакомиться с миром инвестиций на финансовых рынках.

"Воины Уолл-стрит"​: смотреть видео

Как начать свой путь в мире больших денег?

Сделать шаг к большим деньгам достаточно просто. Для этого нужно всего лишь начать инвестировать на финансовом рынке, и возможно, очередной сериал об успехе в мире финансов будет снят по мотивам вашего успех. Чтобы начать инвестировать важно правильно выбрать торговую платформу. Одним из лучших торговых площадок как для начинающих, так и для опытных инвесторов – Libertex от финансовой компании Forex Club.

Торговая платформа Libertex позволяет вкладывать средства более чем в 250 различных финансовых активов:

валюты,

криптовалюты,

акции мировых компаний,

ведущие фондовые индексы,

энергоносители,

сельскохозяйственные активы и другие инструменты.

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Чтобы начать получать прибыль, достаточно открыть и пополнить торговый счет, выбрать соответствующий финансовый инструмент, определиться с суммой и направлением сделки. После этого вам останется только нажать "в рост" или "в снижение" в зависимости от того, в каком направлении вы хотите совершить сделку.

Определиться с направлением сделки вам помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа, а также лента новостей. Важно, что получать прибыль в Libertex можно как с компьютера через вебсайт, так и с мобильного телефона, через приложения для iOS и Android. Если вы не хотите самостоятельно заниматься анализом рынка, тогда можно обратиться за консультацией к специалистам Forex Club. Эксперты с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы ответить на вопросы, которые вас волнуют.