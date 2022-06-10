За даними "Мінфіну", станом на 10 червня готівковий курс долара в банках України у середньому коливається на рівні 34,80 гривні за долар при купівлі. Тоді як продають валюту за 35,50 гривні за долар. За день цей показник не змінився.

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Курси трьох інших іноземних валют на ринку:

купівля – 36,70 гривні за євро, продаж – 37,80 гривні за євро;

за євро, продаж – за євро; купівля – 7,50 гривні за злотий, продаж – 8,15 гривні за злотий;

за злотий, продаж – за злотий; купівля – 40,62 гривні за фунт стерлінгів, продаж – 44,50 гривні за фунт стерлінгів.

Актуальний курс в обмінниках

На сьогодні середній курс купівлі євро зупинився на рівні 37,37 гривні за євро, що на 1 копійку більше, ніж у четвер. А от продають грошову одиницю ЄС за 37,65 гривні. Це на 1 копійку більше, ніж днем раніше, згідно з даними Finance.ua. Котирування української гривні до долара США коливається на рівні 35,09 – 35,27 гривні за долар відповідно.

Водночас курс фунта стерлінга в обмінниках зупинився в діапазоні 43,15 – 45,72 гривні за британську валюту, тоді як польський злотий торгується на рівні:

купівля – 7,96 гривні за злотий;

за злотий; продаж – 8,19 гривні за злотий.

Курс валют на "чорному" ринку

10 червня на "чорному ринку" долар США купують за ціною на рівні 35,15 гривні за долар. Тоді як продають цю валюту за 35,30 гривні за долар. За день ці показники не змінилися. Курси євро та польського злотого коливаються на таких рівнях:

купівля – 37,40 гривні за євро, продаж – 37,65 гривні за євро,що на 10 копійок менше, ніж днем раніше;

за євро, продаж – за євро,що на 10 копійок менше, ніж днем раніше; купівля – 8 гривень за злотий, продаж – 8,19 гривні за злотий. Це на 1 копійку більше ніж 9 червня..

Тоді як фунт стерлінгів купують на "чорному ринку" за 43 гривні як минулого дня, а продають валюту за ціною 44,50 гривні за фунт, що на 35 копійок менше, повідомляє портал "Мінфін".

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