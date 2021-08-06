Геть нулі

В спробах врятувати ситуацію, центральний банк "видалить" 6 нулів. Нові банкноти з'являться в обігу з 1 жовтня.

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Проте економісти стверджують, що цей крок лиш тимчасово спростить трансакції. Проблему гіперінфляцію це не розв'яже, оскільки є надзвичайно висока недовіра до валюта та й неефективна політика влади не сприяє її підняттю.

Видалення цих нулів взагалі не розв'язує причини проблеми. Без розв'язання кореня проблеми через місяці ми матимемо таку саму проблему,

– сказав Луїс Вісенте Леон, президент компанії Datanalisis.

Перехід у "цифру"

Крім того, громадян закликатимуть переходить на цифровий болівар. Люди здебільшого розплачуються американськими доларами, але деякі трансакції можна робити виключно в національній валюті, до прикладу:

проїзд в автобусі;

заправка;

отримання субсидій.

У боліварах робити це вкрай незручно через його щоденне знецінення. Цифровий болівар може дещо пом'якшити ситуацію.

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