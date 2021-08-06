Геть нулі
В спробах врятувати ситуацію, центральний банк "видалить" 6 нулів. Нові банкноти з'являться в обігу з 1 жовтня.
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Проте економісти стверджують, що цей крок лиш тимчасово спростить трансакції. Проблему гіперінфляцію це не розв'яже, оскільки є надзвичайно висока недовіра до валюта та й неефективна політика влади не сприяє її підняттю.
Видалення цих нулів взагалі не розв'язує причини проблеми. Без розв'язання кореня проблеми через місяці ми матимемо таку саму проблему,
– сказав Луїс Вісенте Леон, президент компанії Datanalisis.
Перехід у "цифру"
Крім того, громадян закликатимуть переходить на цифровий болівар. Люди здебільшого розплачуються американськими доларами, але деякі трансакції можна робити виключно в національній валюті, до прикладу:
- проїзд в автобусі;
- заправка;
- отримання субсидій.
У боліварах робити це вкрай незручно через його щоденне знецінення. Цифровий болівар може дещо пом'якшити ситуацію.
Інфляція у Венесуелі
- Гіперінфляція у Венесуелі триває щонайменше з 2017 року.
- У 2020 році вона сягнула 2 575%, за даними індексу Bloomberg.
- У березні 2021 року в країні ввели три нові банкноти: 200 тисяч, 500 тисяч та 1 мільйон боліварів. Але й вони майже нічого не варті.