Долой нули

В попытках спасти ситуацию, центральный банк "удалит" 6 нулей. Новые банкноты появятся в обращении с 1 октября.

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Однако экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит сделки. Проблему гиперинфляцию это не решит, поскольку есть чрезвычайно высокое недоверие к валюте, и неэффективная политика властей не способствует его поднятию.

Удаление этих нулей вообще не решает причины проблемы. Без решения корня проблемы за несколько месяцев мы получим такую же проблему,

– сказал Луис Висенте Леон, президент компании Datanalisis.

Переход в "цифру"

Кроме того, граждан призывать переходит на цифровой боливар . Люди в основном расплачиваются американскими долларами, но некоторые сделки можно делать исключительно в национальной валюте, к примеру:

проезд в автобусе;

заправка;

получения субсидий.

В боливарах делать это крайне неудобно из-за его ежедневное обесценивания. Цифровой боливар может несколько смягчить ситуацию.

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