Долой нули
В попытках спасти ситуацию, центральный банк "удалит" 6 нулей. Новые банкноты появятся в обращении с 1 октября.
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Однако экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит сделки. Проблему гиперинфляцию это не решит, поскольку есть чрезвычайно высокое недоверие к валюте, и неэффективная политика властей не способствует его поднятию.
Удаление этих нулей вообще не решает причины проблемы. Без решения корня проблемы за несколько месяцев мы получим такую же проблему,
– сказал Луис Висенте Леон, президент компании Datanalisis.
Переход в "цифру"
Кроме того, граждан призывать переходит на цифровой боливар. Люди в основном расплачиваются американскими долларами, но некоторые сделки можно делать исключительно в национальной валюте, к примеру:
- проезд в автобусе;
- заправка;
- получения субсидий.
В боливарах делать это крайне неудобно из-за его ежедневное обесценивания. Цифровой боливар может несколько смягчить ситуацию.
Инфляция в Венесуэле
- Гиперинфляция в Венесуэле продолжается по меньшей мере с 2017 года.
- В 2020 году она достигла 2575%, по данным индекса Bloomberg.
- В марте 2021 в стране ввели три новые банкноты : 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров. Но и они почти ничего не стоят.