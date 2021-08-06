Долой нули

В попытках спасти ситуацию, центральный банк "удалит" 6 нулей. Новые банкноты появятся в обращении с 1 октября.

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Однако экономисты утверждают, что этот шаг лишь временно упростит сделки. Проблему гиперинфляцию это не решит, поскольку есть чрезвычайно высокое недоверие к валюте, и неэффективная политика властей не способствует его поднятию.

Удаление этих нулей вообще не решает причины проблемы. Без решения корня проблемы за несколько месяцев мы получим такую же проблему,
сказал Луис Висенте Леон, президент компании Datanalisis.

Переход в "цифру"

Кроме того, граждан призывать переходит на цифровой боливар. Люди в основном расплачиваются американскими долларами, но некоторые сделки можно делать исключительно в национальной валюте, к примеру:

  • проезд в автобусе;
  • заправка;
  • получения субсидий.

В боливарах делать это крайне неудобно из-за его ежедневное обесценивания. Цифровой боливар может несколько смягчить ситуацию.

Инфляция в Венесуэле

  • Гиперинфляция в Венесуэле продолжается по меньшей мере с 2017 года.
  • В 2020 году она достигла 2575%, по данным индекса Bloomberg.
  • В марте 2021 в стране ввели три новые банкноты : 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров. Но и они почти ничего не стоят.