Південноамериканська країна вже три роки перебуває в соціально-економічній кризі, яка зокрема призвела до гіперінфляції. Через це доводиться вводити нові банкноти.

Центральний банк Венесуели оголосив про введення трьох нових банкнот:

200 тисяч боліварів;

500 тисяч боліварів;

1 мільйон боліварів.

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Але з урахуванням стрімкого зростання інфляції, найвища купюра має вартість лише 0,52 долара (0,44 євро), згідно з офіційним курсом.

Ці нові купюри розповсюджуватимуться разом із банкнотами на 10 тисяч, 20 тисяч та 50 тисяч боліварів, які зараз використовуються,

Навіщо паперові гроші

Протягом останніх кількох років різні уряди Венесуели зверталися до друку нових банкнот різних номіналів як способу випередити спіральну інфляцію.

Ці нові законопроєкти доповнять та оптимізують поточні номінали відповідно до вимог національної економіки,

– йдеться у повідомленні центробанку.

Але, оскільки за рік інфляція сягнула 2665% станом на січень, за даними центрального банку, використання венесуельських паперових грошей майже повністю зникло на користь карток.

Здебільшого ціни у Венесуелі номіновані в американській валюті, щоб була хоч якась стабільність.

Що відбувається у Венесуелі

Протягом останніх семи років санкції, введені США, Європейським Союзом та іншими країнами щодо видобутку золота, нафти та інших операцій, побивали південноамериканську країну.

США як і Україна також не визнають уряд на чолі з Ніколасом Мадуро.

Ситуація в країні погіршилась через падіння цін на нафту та обмеження продажу нафти, що видобувається в країні.