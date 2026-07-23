Що заявив син Василя Стуса

Голова правління Громадської спілки "СтусЦентр" Дмитро Стус та очільник регулятора Андрій Пишний зустрілися 21 липня. Під час відкритого діалогу сторони обговорили концепцію купюри, її символіку та значення для популяризації постаті дисидента.

Його син підтримав рішення Нацбанку щодо присвяти, а також подякував за прозорість, взаємну повагу й готовність до співпраці.

Саме партнерство та діалог є найкращою основою для реалізації в Україні важливих суспільних і культурних проєктів,

– йдеться в заяві "СтусЦентру".

До слова, раніше в регуляторі пояснювали, що обрали Василя Стуса для нової банкноти через його внесок у боротьбу за свободу, людську гідність і незалежність України. За словами Андрія Пишного, поет став "уособленням особистої відповідальності перед народом, державою і майбутніми поколіннями".



Представник Lobby ClubСергій Колісник, Андрій Пишний і Дмитро Стус / Фото "СтусЦентр"

Яким буде дизайн нових грошей

Нагадаємо, основний колір банкноти – синій. На її зворотному боці зобразять будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався дисидент. Проте дизайн вшановує не лише його життєвий шлях, а й ціле покоління українських шістдесятників, так звану епоху морального спротиву.

Тож серед декоративних мотивів використали образ сокола-боривітра, натхненний маріупольським панно Алли Горської.

Окрім того, гроші отримали понад 20 захисних елементів, зокрема оновлену "віконну" полімерну стрічку, елемент SPARK тощо.