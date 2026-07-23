Что заявил сын Василия Стуса

Председатель правления Общественного объединения "СтусЦентр" Дмитрий Стус и глава регулятора Андрей Пишный встретились 21 июля. В ходе открытого диалога стороны обсудили концепцию купюры, ее символику и значение для популяризации фигуры диссидента.

Его сын поддержал решение Нацбанка о посвящении, а также поблагодарил за прозрачность, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству.

Именно партнерство и диалог являются лучшей основой для реализации в Украине важных общественных и культурных проектов,

– говорится в заявлении "СтусЦентра".

К слову, ранее в регуляторе поясняли, что выбрали Василия Стуса для новой банкноты из-за его вклада в борьбу за свободу, человеческое достоинство и независимость Украины. По словам Андрея Пишного, поэт стал "воплощением личной ответственности перед народом, государством и будущими поколениями".



Представитель Lobby Club Сергей Колесник, Андрей Пишный и Дмитрий Стус / Фото "СтусЦентр"

Каким будет дизайн новых денег

Напомним, основной цвет банкноты – синий. На ее оборотной стороне будет изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился диссидент. Однако дизайн чтит не только его жизненный путь, но и целое поколение украинских шестидесятников, так называемую эпоху морального сопротивления.

Поэтому среди декоративных мотивов использован образ сокола-пустельги, вдохновленный мариупольским панно Аллы Горской.

Кроме того, деньги получили более 20 защитных элементов, в частности обновленную "оконную" полимерную ленту, элемент SPARK и т. д.