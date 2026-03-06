Які можливі наслідки затримання інкасаторів для України?

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт Руслан Чорний, міжнародні перевезення іноземної валюти до України раніше не здійснювали автотранспортом, проте через повномасштабну війну довелося використовувати інші шляхи.

Руслан Чорний Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Щомісяця українці купують досить багато валюти, її завозять готівкою. На неї є попит, тому хтось має цим займатися. Донедавна це завжди робили літаками, ніхто не віз машинами. Але війна все змінила й банки шукають інші маршрути.

Нагадаємо, що на початку доби 6 березня Ощадбанк заявив про затримання в Угорщині двох інкасаторських машин та сімох працівників установи. Відомо, що це відбулося 5 березня під час здійснення перевезення іноземної валюти та банківських металів між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International AG (Австрія).

Ощадбанк інформує, що такі перевезення виконують регулярно в межах міжнародної угоди виключно наземним транспортом від початку повномасштабної війни. У затриманих автомобілях перебували 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Вантаж був оформлений за міжнародними правилами перевезень та чинними Європейськими митними процедурами.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив у коментарі 24 Каналу, що сума валюти, яку перевозили інкасатори Ощадбанку, становить близько 10% від обсягу готівки, яку до України завезли в січні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Якщо ринок недоотримує 10% того, що завозилося раніше, це може викликати деякий дискомфорт саме на готівковому ринку. Не міжбанку, бо з безготівковою валютою проблем немає.

З огляду зокрема на подію готівковий курс долара в Україні може бути трохи вищим за міжбанк деякий час, доки не налагодять логістику в об'їзд Угорщини, резюмує експерт.

Зверніть увагу! За даними НБУ, у січні 2026 року до України ввезли готівкової іноземної валюти на суму еквівалентну 808,2 мільйона доларів США.

Що відомо про затриманих працівників Ощадбанку?

За даними Ощадбанку, сімох працівників, які супроводжували інкасаторські машини, нині утримують в одному з правоохоронних органів Угорщини. В установі наголошують на незаконності таких дій, а також повідомляють, що до затриманих не допустили представників консульської служби.

Як повідомили в Ощадбанку, усі співробітники служби інкасації мають тривалий досвід роботи в установі: від 3 – 4 років до 17 – 21 року.

Валюта й банківське золото, які транспортували з Австрії інкасаторські бригади, належать Ощадбанку: це кошти для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Їхня доля наразі невідома.

Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга назвав інцидент у Будапешті "захопленням у заручники" сімох громадян України та повідомив про надсилання офіційної ноти з вимогою звільнення затриманих. Міністерство рекомендувало українцям утриматися від візитів до Угорщини.

Як пояснила влада Угорщини затримання інкасаторів?