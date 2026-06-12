Цю монетку можна продати дорого: в чому її особливість
2 копійки 1994 року можна доволі дорого продати. Зокрема, через рідкісність такого екземпляра. Нагадаємо, ця монета перебувала в обігу до 2019 року.
Які 2 копійки можна дорого продати?
2 копійки 1994 року мають декілька різновидів. Найдорожчим вважається – 2(10 к.)АА , повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
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Головною особливістю цього екземпляру є широкий кант. Виник такий нюанс наступним чином:
- при карбуванні аверсу монети використовували штемпель від 10 копійок 1994 року;
- саме через це, аверс вийшов широким, адже діаметр штемпелів для 10 копійок відчутно менший, ніж для 2 копійок.
Як виглядає монета 2 копійки 1994 року з широким кантом / Зображення з сервісу "Монети-ягідки"
Цікаво! Нумізмати часто називають 2(10 к.)АА "перепуткою".
Ціна такої монети різниться. Якщо спиратися на дані аукціонів, вийде, що вартість подібного екземпляра може доходити до 4 500 гривень.
За скільки можна продати інші екземпляри 2 копійок 1994 року?
Інші екземпляри коштують не так дорого. Наприклад, 1АА, який має гроно №1 з хвостиком може мати ціну від 1 до 20 гривень.
Дещо дорожче коштує 1ВА. У нього гроно №1 без хвостика. Ціна такої монетки 20 – 50 гривень.