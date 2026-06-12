Какие 2 копейки можно дорого продать?

2 копейки 1994 года имеют несколько разновидностей. Самой дорогой считается – 2(10 к.)АА, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Главной особенностью этого экземпляра является широкий кант. Возник такой нюанс следующим образом:

при чеканке аверса монеты использовали штемпель от 10 копеек 1994 года;

именно из-за этого, аверс получился широким, ведь диаметр штемпелей для 10 копеек ощутимо меньше, чем для 2 копеек.



Как выглядит монета 2 копейки 1994 года с широким кантом / Изображение с сервиса "Монеты-ягодки"

Интересно! Нумизматы часто называют 2(10 к.)АА "перепуткой".

Цена такой монеты варьируется. Если опираться на данные аукционов, получится, что стоимость подобного экземпляра может доходить до 4 500 гривен.

За сколько можно продать другие экземпляры 2 копеек 1994 года?