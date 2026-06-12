Які 2 копійки можна дорого продати?

2 копійки 1994 року мають декілька різновидів. Найдорожчим вважається – 2(10 к.)АА , повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Головною особливістю цього екземпляру є широкий кант. Виник такий нюанс наступним чином:

при карбуванні аверсу монети використовували штемпель від 10 копійок 1994 року;

саме через це, аверс вийшов широким, адже діаметр штемпелів для 10 копійок відчутно менший, ніж для 2 копійок.



Як виглядає монета 2 копійки 1994 року з широким кантом / Зображення з сервісу "Монети-ягідки"

Цікаво! Нумізмати часто називають 2(10 к.)АА "перепуткою".

Ціна такої монети різниться. Якщо спиратися на дані аукціонів, вийде, що вартість подібного екземпляра може доходити до 4 500 гривень.

За скільки можна продати інші екземпляри 2 копійок 1994 року?