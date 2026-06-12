Кому виплачують 13 пенсію у 2026 році

13 пенсія це не додаткова пенсійна виплата. Її надають родичам померлих пенсіонерів у певних випадках. Про які саме ситуації йдеться, читайте далі.

Що таке 13 пенсія?

13 пенсія це, фактично, недоотримані гроші померлого пенсіонера, повідомляє ПФУ.

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Родичам померлого ці кошти виплатять за таких умов:

родичі померлого проживали з ним на момент смерті;

родичі вважаються непрацездатними і перебували на утриманні померлого (при цьому, вони могли не проживати разом з пенсіонером).

Зауважимо, у випадках, коли на пенсію претендує одразу кілька членів родини, відбувається розподіл коштів на рівні долі між всіма.

Аби отримати цю виплату, родичам потрібно звернутися:

у відділення ПФУ;

вебпортал Пенсійного фонду.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її одержання до документа, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину,

– наголошує ПФУ.

Зверніть увагу! Виключенням з цього переліку є пенсії призначені, згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Йдеться про ситуацію, коли виплати не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням.

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