Что такое 13-я пенсия?

13 пенсия – это, фактически, недополученные деньги умершего пенсионера, сообщает ПФУ.

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Родственникам умершего эти средства выплатят при следующих условиях:

родственники умершего проживали с ним на момент смерти;

родственники считаются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (при этом, они могли не проживать вместе с пенсионером).

Отметим, что в случаях, когда на пенсию претендует сразу несколько членов семьи, происходит распределение средств поровну между всеми.

Чтобы получить эту выплату, родственникам необходимо обратиться:

в отделение ПФУ;

на веб-портал Пенсионного фонда.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения к документу, удостоверяющему личность заявителя, и свидетельству о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство,

– подчеркивает ПФУ.

Обратите внимание! Исключением из этого перечня являются пенсии, назначенные, в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Речь идет о ситуации, когда выплаты не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению.

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