Валюта падає: скільки гривень в 100 євро тепер
19 червня офіційний курс євро продемонструвало падіння. Водночас ці зміни незначні. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.
Який курс євро в Україні зараз?
Станом на 19 червня, офіційний курс євро – 51,4563 гривні, повідомляє НБУ.
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Середній курс євро у банках, за даними видання "Мінфін", сьогодні такий:
- купівля – 51,28 гривні за євро;
- продаж – 52 гривні за євро.
В обмінниках, своєю чергою, ситуація з курсом така:
- купівля – 51,79 гривні за євро;
- продаж – 52,05 гривні за євро.
Як каже директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, різких коливань на ринку до кінця червня не передбачається. Будуть лише незначні зміни.
Наразі в Україні діє режим "керованої гнучкості". Тобто регулятор продовжує м'яко контролювати ситуацію на ринку зокрема, завдяки своєчасним валютним інтервенціям.
За скільки зараз можна купити 100 євро?
- у банку придбати 100 євро наразі можна за орієнтовно – 5 200 гривень;
- в обміннику купити 100 євро реально за приблизно – 5 205 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 100 євро?
- якщо здати 100 євро в банк, можна отримати приблизно – 5 128 гривень;
- при здачі 100 євро в обмінник можна виручити орієнтовно – 5 179 гривень.
Зауважимо, при здачі євро, варто звернути увагу на стан купюр. Якщо вони мають незначні пошкодження, обмін здійснюється за стандартною процедурою. А от валюта з ознаками значного зношення віддається на інкасо.